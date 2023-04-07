Москва, , 10:17 — REGNUM Московская компания «БАСК» запатентовала свою новую разработку — специальные чехлы для альпинистских кошек. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Разработанные компанией «БАСК» чехлы помогают сохранить металлические зубчики кошек острыми Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Недавно здесь [на предприятии] разработали, запатентовали и запустили в производство специальные защитные чехлы для альпинистского снаряжения, которое помогает передвигаться по льду и ледяным скалам. В рамках первой партии было произведено 100 единиц продукции, которая уже поступила в продажу», — заявил Овчинский. Он добавил, что в прошлом году парк компании увеличился до 67 новых комплексов и машин, что поможет увеличить выпуск продукции.

Альпинистские колки крепятся на ботинки и используются для того, чтобы передвигаться по снежно-ледовому рельефу. Разработанные компанией «БАСК» чехлы помогают сохранить металлические зубчики кошек острыми.

Компания «БАСК» находится на рынке более 30 лет. В ее ассортименте — одежда и аксессуары для активного отдыха.