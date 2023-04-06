Тель-Авив, Израиль, , 20:40 — REGNUM Самый северный город Израиля Метула 6 апреля обстреляли из миномётов с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба израильской Армии обороны.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Поступила информация о трёх снарядах, упавших на открытой местности.

«После обследования в этом районе были обнаружены остатки боеприпасов», — говорится в сообщении.

Другие подробности в пресс-службе пообещали сообщить позже.

Ранее 6 апреля по Израилю запустили 34 ракеты также с территории Ливана. Из них ПВО сбили 24. Сообщается, что от упавших ракет пострадали три человека. За последние полутора суток по израильской территории запустили также 27 ракет из сектора Газа.

Обстрелы участились после того, как израильская полиция, заявляя о желании обеспечить безопасность, взяла штурмом мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, где забаррикадировались радикалы. Это произошло во время священного для мусульман месяца Рамадан.