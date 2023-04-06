Москва, 6 апреля, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Актёр Данила Козловский, уехавший в Америку сразу после начала спецоперации на Украине, планирует выступить на сценах театров в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом 6 апреля сообщила Readovka.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Данила Козловский

По информации издания, спектакли пройдут 16 апреля и 14 мая в МХТ им. Чехова в Москве, а 20–22 апреля в Малом драматическом театре в Петербурге.

Напомним, с начала СВО Данила Козловский был одним из тех представителей шоу-бизнеса, кто высказался против спецоперации. В одном из интервью Козловский рассказал, что восемь лет не интересовался жизнью Донбасса, а занимался собой. Но как только начался военный конфликт, актёр в первых рядах попросил президента России остановить свои действия, ведь «гибнут люди, солдаты и мирные жители».