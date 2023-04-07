Москва, 7 апреля, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Видеокадры с работой эвакуационного медицинского подразделения ВДВ в зоне специальной военной операции показало 7 апреля Минобороны России.

Минобороны Работа эвакуационного медицинского подразделения ВДВ в зоне специальной военной операции.

Отмечается, что военные медики помогают российским десантникам успешно выполнять задачи в зоне СВО, действуют непосредственно на передовой. На кадрах показано, как расчёт выдвигается на медицинском санитарном БТР-МДМ «Ракушка» к линии боевого соприкосновения. Под массированным артиллерийским огнем противника военные медики приступают к оказанию первой помощи и эвакуации раненых, которых оперативно доставляют в тыловой район, где им оказывается квалифицированная медпомощь.

Фельдшер десантно-штурмового батальона с позывным Модуль рассказал, что в ходе работы от старшего начальника получили задачу на эвакуацию раненых и в составе эвакуационной группы выдвинулись на данный рубеж.

«Произвели быстро загрузку раненых, после чего выдвинулись на дальнейший рубеж эвакуации, благодаря чему были спасены жизни наших военнослужащих», — рассказал военный медик.

Как сообщало ИА REGNUM, российское оборонное ведомство 6 апреля сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно уничтожают своих военнослужащих артиллерийским огнем, чтобы пресечь попытки дезертирства. Артиллерия ВСУ открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военные, по ним выпустили около 300 крупнокалиберных снарядов.