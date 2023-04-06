Депутат Госдумы Ткачёв предложил ввести аукционы на «красивые» автомобильные номера

Москва, , 20:32 — REGNUM Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачёв от партии «Новые люди» призвал премьер-министра Михаила Мишустина содействовать введению аукционов на «красивые» автомобильные номера, проводимых на портале Госуслуг. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба партии.

Антон Ткачёв newpeople.ru

«Легально получить «красивый» номер невозможно, поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу», — процитировали в пресс-службе Ткачёва.

Он заявил, что, согласно данным Минэкономразвития, за особые номера платят от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. Депутат призвал отправить в прошлое этот теневой рынок. Он также считает, что автолюбителям, которым особые номера достались случайно, нужно разрешить их продажу.

Напомним, в июле 2021 года законопроект об аукционах на «красивые» автомобильные номера внесла в Госдуму партия ЛДПР. Его отклонили из-за того, что отсутствует нужная нормативная база.