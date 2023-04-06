Донецк, 6 апреля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Продюсер Екатерина Агранович в Telegram-канале опубликовала трейлер первого сериала про специальную военную операцию «Мобилизация».

Кадр из видео с канала: ЛЕДОРУБ Екатерина Агранович

«Мобилизация» — независимый художественный сериал, полностью снятый в Донецке. С местными актерами и командой, во время боевых действий», — рассказала продюсер.

Сюжет сериала разворачивается в ДНР в начале спецоперации. В фильме рассказывается история через судьбы троих друзей.

Режиссер фильма — Владимир Агранович. Главные роли исполняют Иван Бессмолый, Александр Ников, Иван Глазков и Анастасия Казий.

Премьера состоится 21 апреля в Telegram-канале «Катруся». Всего авторы подготовили семь серий.