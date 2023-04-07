Москва, , 05:22 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Южного военного округа Т-72Б3м в ходе специальной военной операции, которые выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сообщению ведомства, для поиска, идентификации целей и корректировки огня танкисты взаимодействуют с расчетами БПЛА.

Вся полученная информация о позициях врага, передвижениях техники передаётся танковым экипажам, которые в соответствии с полученными целеуказаниями наносят точечные удары по врагу, оборудовавшему огневые точки в полуразрушенных зданиях на окраинах населенных пунктов, уничтожают бронетехнику и жилую силу противника.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры, демонстрирующие уничтожение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими новейшими танками Т-90М «Прорыв». На видео показано, как танки выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику из 125-мм пушек. Кадры также демонстрируют работу экипажа и автомата заряжения пушки внутри башни танка.

ИА REGNUM сообщало, для использования в зоне специальной военной операции российская армия получила несколько сотен новейших танков. Это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М.