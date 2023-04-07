Москва, 7 апреля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. В Восточном административном округе Москвы инвесторы реализуют 14 масштабных проектов, благодаря которым появится более 18 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«С 2016 года Москва одобрила передачу земли инвесторам на востоке столицы под реализацию 14 масштабных инвестпроектов в сфере промышленности. На предприятия смогут трудоустроиться более 18 тысяч человек», — заявил Ефимов. Новые проекты — это производства фармацевтической и строительной отрасли. Сумма инвестиций в них может достигнуть 38,5 млрд рублей, добавил Ефимов.

Как отмечает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с марта прошлого года инвесторы получили возможность арендовать землю у города за 1 рубль в год. По этой программе в столице уже возводятся предприятия по производству мебельной продукции и специального инвентаря для школ искусств.