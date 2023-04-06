Тель-Авив, Израиль, , 20:20 — REGNUM С территории Ливана по Израилю 6 апреля в течение часа запустили более трёх десятков ракет. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщается, что в Израиле временно запретили полёты гражданских самолётов. Туристов призвали не ездить в северную часть страны.

По данным пресс-службы, израильские средства ПВО выявили 34 ракеты, из них удалось сбить 25. По предварительным данным, на израильской территории упали пять, данные об остальных несбитых ракетах уточняются.

Сообщается о троих пострадавших. В ответ израильская армия нанесла артиллерийский удар по югу Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля по территории Израиля запустили девять ракет с территории сектора Газа, из которых одна попала по территории завода. В ответ израильские ВВС насели удары по сектору Газа.