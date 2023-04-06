Пекин, , 20:00 — REGNUM На сегодняшний день первоочередная задача в решении конфликта на Украине состоит в содействии прекращению огня, «а также противодействии подливанию масла в огонь и усложнению проблемы». Об этом 6 апреля в ходе трёхсторонней встречи в Пекине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщается на сайте МИД КНР.

Си Цзиньпин Narendra Modi

«Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и рациональность и совместно создавать условия для мирных переговоров», ― указал китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин продолжит играть активную роль в содействии проведению мирных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса. Он отметил, что переговоры по украинскому вопросу должны учитывать законные интересы безопасности всех сторон.

Ранее китайский лидер заявил, что для урегулирования кризиса на Украине Западу нужно отказаться от политики давления и санкций.

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