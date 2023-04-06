Замглавы МИД Рябков обсудил с послом США Трейси вопрос о задержании журналиста WSJ Гершковича

Москва, , 19:55 — REGNUM Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Линн Трейси. В ходе обсуждения стороны затронули вопрос о задержании в России американского гражданина Эвана Гершковича, сообщает 6 апреля МИД России.

Замминистр иностранных дел Сергей Рябков Mgimo.ru

Встреча состоялась по просьбе американского посла.

В сообщении ведомства говорится, что внимание главы дипмиссии обращено на серьезный характер предъявленных Гершковичу обвинений. МИД подчеркнул, что американский журналист был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений.

«Раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, <…> бесперспективна и бессмысленна», — заявили в ведомстве.

В материале также отмечается, что вопрос о консульском доступе к Эвану Гершковичу решается с учётом имеющейся практики и законов.

Как сообщало 5 апреля ИА REGNUM, 30 марта журналисту Эвану Гершковичу была судом избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц 29 суток (до 29 мая) по обвинению в шпионаже. Задержали его в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретной информации о российских оборонных предприятиях по заданию спецслужб США. По данным ФСБ, он был задержан с поличным. Вины своей он не признал. Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович содержится в СИЗО «Лефортово». ИА REGNUM стало известно, что Гершкович содержится один в двухместной камере, жалоб на условия содержания не имеет.