Три человека погибли при ударе ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске в ЛНР

Лисичанск, ЛНР, , 19:47 — REGNUM Трое человека погибли и один получил ранения в результате удара по автобусной остановке в Лисичанске в ЛНР. Об этом 6 апреля сообщило представительство республики в СЦКК.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Погибли три мирных жителя, один человек ранен, поврежден пассажирский автобус», — сообщили в представительстве.

Ранее в этот день ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ Донецка. Огонь по Калининскому району украинские военные открыли в 16:50 6 апреля со стороны Константиновки. Всего было выпущено четыре ракеты из реактивных систем залпового огня. В результате погибли девять человек.