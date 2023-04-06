Три человека погибли при ударе ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске
Три человека погибли при ударе ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске в ЛНР
Лисичанск, ЛНР, 6 апреля, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Трое человека погибли и один получил ранения в результате удара по автобусной остановке в Лисичанске в ЛНР. Об этом 6 апреля сообщило представительство республики в СЦКК.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел ВСУ
«Погибли три мирных жителя, один человек ранен, поврежден пассажирский автобус», — сообщили в представительстве.
Ранее в этот день ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ Донецка. Огонь по Калининскому району украинские военные открыли в 16:50 6 апреля со стороны Константиновки. Всего было выпущено четыре ракеты из реактивных систем залпового огня. В результате погибли девять человек.