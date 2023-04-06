Афины , , 19:44 — REGNUM Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос сообщил о готовности передать Украине ещё одну партию БМП-1. Об этом, как передаёт Афинское агентство новостей АМНА, он заявил на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который находится с визитом в Греции.

Константинос Флорос. (сс) Excess1006.

Помимо боевых машин, Греция готова выделить Украине артиллерийские снаряды и боеприпасы. Кроме того, Афины заявили о возможности оказывать помощь в обучении экипажей танков Leopard, а также высказали желание помогать в лечении раненых.

«Есть готовность к передаче — в сотрудничестве с международным координационным центром пожертвований (International Donation Coordination Center, IDCC) — еще одной партии БМП-1, 73-мм управляемых снарядов, артиллерийских и винтовочных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заверил, что Греция будет «поддерживать Украину и украинский народ столько, сколько это необходимо».

Однако, как сообщало ранее ИА REGNUM, Николаос Панайотопулос отказал Украине в поставке танков Leopard 2A6, имеющихся на вооружении греческой армии, так как у Греции нет излишка техники. Также Афины не передали Киеву ЗРК С-300 российского производства, объясняя это тем, что это может ослабить собственную обороноспособность Греции.