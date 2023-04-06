Москва, 6 апреля, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» поделилась ключевыми результатами деятельности в первом квартале текущего года. В январе–марте рост производства составил 6%, что служит важным заделом для достижения по итогам года целевого производственного уровня в 11,3 млн тонн.

Логотип «ФосАгро»

Как разъяснили в компании, основными драйверами роста выпуска продукции являются новый завод-миллионник в Волхове, который в этом году выходит на проектную мощность, и производственный комплекс «ФосАгро» в Балакове: там сейчас завершается второй этап масштабной программы стратегического развития.

«Позитивная динамика производственных результатов находит своё отражение в увеличении налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и объёмов поддержки корпоративных социальных и благотворительных проектов», — прокомментировал результаты генеральный директор компании Михаил Рыбников.

Этот тезис подтверждается цифрами: расходы на социальные и благотворительные проекты «ФосАгро» увеличила за 10 лет в 10 раз. В 2012 году они составляли 1,359 млрд рублей, а в прошлом году почти 13 млрд рублей.

За то же время объёмы производства приросли более чем в два раза — с 5,4 млн тонн в 2012 до 11,1 млн тонн по итогам 2022 года. Столь масштабное увеличение производственных показателей стало возможно благодаря последовательной реализации инвестиционной программы «ФосАгро».

С 2012 года компания направила на развитие более 460 млрд рублей. В результате компания укрепила своё лидерство по суммарным объёмам поставок минеральных удобрений на внутренний рынок, нарастив их почти в 2,5 раза.

В прошлом году «ФосАгро» инвестировано рекордных 63 млрд рублей, в текущем запланированы инвестиции на уровне 67 млрд рублей, а в ближайшую пятилетку капвложения составят более 250 млрд рублей.