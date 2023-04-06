Артемовск, , 19:43 — REGNUM Российский барражирующий беспилотный снаряд «Ланцет» под Артёмовском влетел сзади в движущуюся вражескую самоходную артиллерийскую установку САУ M109A3, произведённую в США, от чего с брони слетел её командир. Видео атаки было опубликовано 6 апреля в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Дрон-камикадзе «Ланцет» (с) ИА REGNUM

Дрон-камикадзе влетел в заднюю часть башни и взорвался. От этого сидящий на броне военнослужащий ВСУ отлетел вперёд и упал перед техникой.

«Едущий на крыше командир САУ десантировался об землю прямо на ходу, а горящая установка продолжила движение дальше», — отметили авторы канала.

О судьбе упавшего украинского командира ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области оператор «Ланцета» направил его так, что сразу уничтожил две единицы противника. Удар был нанесён, когда к польской самоходной гаубице Krab грузовик привёз боеприпасы и встал рядом.