Анкара, , 19:23 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу прибыл с визитом в Анкару. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

В ходе визита планируется обсуждение вопросов энергетики. Кроме того, министры иностранных дел затронут ситуацию вокруг Украины, реализацию зерновой сделки. Также на повестке визита стоят вопросы нормализации обстановки в Нагорном Карабахе и диалог Анкары и Дамаска.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала поездку Лаврова в Турцию, по её словам, в ходе визита министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, включая торговлю, энергетику и туризм. Представители России и Турции обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, включая ситуацию на Украине, в Сирии и Закавказье, а также в Центральной Азии и Афганистане.