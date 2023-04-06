Москва, 6 апреля, 2023, 19:10 — ИА Регнум. В ходе боёв под Авдеевкой на территории Донецкой Народной Республики в плен сдалось подразделение ВСУ в количестве 14 человек во главе с командиром, но они погибли под обстрелом с украинской стороны. Об этом сообщил на брифинге 6 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По его данным, 5 апреля, когда российские бойцы брали опорный пункт, командир противника вышел на связь и сообщил о готовности сдаться в плен.

«Для безопасного выхода украинских военнослужащих с занимаемого опорного пункта российской группировкой были приостановлены боевые действия и полностью прекращён огонь», — сказал Конашенков.

Он сообщил, что пленных разместили на ночь во фронтовой зоне, в блиндаже, чтобы потом переправить в тыл утром. Но украинская сторона ночью открыла целенаправленный огонь, запустив по блиндажу порядка 300 снарядов. Все украинские военнослужащие, сложившие оружие, были убиты.

Как сообщало ИА REGNUM, доброволец из ДНР, вернувшийся из украинского плена, сообщил, что там его подвергали жестоким пыткам. Боец рассказал, что его били дубинками, били электрошоком, душили и пилили ногу ножовкой. Ему также устраивали имитацию расстрела.