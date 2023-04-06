Донецк, 6 апреля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Артиллеристы украинской армии целенаправленно уничтожили 14 своих сослуживцев под Авдеевкой, которые сдались российским военным. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих артиллерийским огнем для пресечения попыток оставления занимаемых позиций и отступления под натиском российских войск», — говорится в сообщении.

Из информации ведомства стало известно, что 5 апреля подразделения Южной группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка ДНР вели активные действия по захвату опорного пункта противника. В ходе боя командир 3-й механизированной бригады ВСУ доложил российскому командованию о добровольном сложении оружия его подразделения численностью 14 человек и желании сдаться.

Для безопасного выхода украинских военных с опорного пункта российская сторона приостановила боевые действия и прекратила огонь. Ночью артиллерия Украины целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие.

Ранее евродепутат от Ирландии Клэр Дейли рассказала, как Киев отправляет на войну рекрутов без подготовки и опыта, а за массовое дезертирство устраивает репрессии. В связи с этим она призвала Запад перестать говорить о поставках оружия ВСУ, перестать поставлять вооружение и задуматься о «мире и диалоге, каким бы неприятным он ни был».