Париж, 6 апреля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Протестующие во Франции против пенсионной реформы подожгли навес ресторана «Ротонда», расположенного на бульваре Монпарнас в Париже. Частым гостем заведения был президент Франции Эммануэль Макрон. Там же глава государства праздновал победу на выборах в 2017 году, сообщил 6 апреля корреспондент РИА Новости.

Кадр из видео с Телеграм-канала. Пожар в ресторане «Ротонда»

По данным агентства, хозяева заведения пытались потушить огонь, но часть навеса успела сгореть.

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Во время акции протеста радикальное движение «чёрный блок» стало выкрикивать оскорбительные реплики в адрес полиции, поджигать мусорные баки, забрасывать полицейских мусором и бутылками. В результате полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, митинги и забастовки во Франции начались после 11 марта, когда парламент Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Только в одной из таких акций 23 марта приняли участие в общей сложности более миллиона человек. На фоне протестов глава правительства Франции Элизабет Борн предложила обсудить реформу профсоюзам.