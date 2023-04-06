Певица Ани Лорак высказалась об СВО и ответила на данные об отправке денег ВСУ

Москва, , 18:51 — REGNUM Украинская певица Ани Лорак, концерты которой начали отменять в России из-за информации о её поддержке Вооружённых сил Украины, оправдалась за сбор денег, заверив, что средства предназначались женщинам и детям. В передаче «Алёна, блин!» артистка заявила, что тема военных действий для неё имеет особое значение.

Ани Лорак Daniel Kruczynski

«Я не могу помогать на военные нужды, это невозможно. Мой брат погиб в Афганистане, когда мне было девять лет. Я поэтому ничего не буду передавать на военные нужды никогда. Я хочу быть подальше от этого», ― подчеркнула Лорак.

По словам артистки, слухи о её финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Лорак рассказала, что это была адресная помощь людям, которые пострадали.

Ведущая тем не менее решила задать вопрос, почему с начала спецоперации артистка заняла непонятную позицию, а затем вовсе предпочла отмалчиваться и исчезла из поля зрения поклонников.

«Страх и непонимание, тревога… Папа там, братья — один там, один там. Я не понимала, что делать. А потом я поняла, что я — артист, надо собираться, потому что на тебя все смотрят», — высказалась певица.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте украинская певица Ани Лорак прервала молчание и дала комментарий о событиях в России и на Украине. Заявление она сделала после того, как власти Краснодара назвали «неизбежной» отмену её запланированного выступления.

Исполнительница отметила, что различные СМИ якобы тиражируют фейковые обвинения и клевету. Она добавила, что гордится своей родной страной, однако в 2014 году «некоторые политические деятели» на Украине хотели использовать» её «в своих целях» и поставили певице ультиматум, поэтому она переехала в Россию.

Касательно боевых действий Ани Лорак заявила, что не поддерживает «никакие формы насилия» и «никогда не оказывала военной помощи».

25 марта мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что запланированный в городе концерт певицы Ани Лорак будет отменён. Он подчеркнул, что ни актёры, ни предприниматели, которые против спецоперации по защите Донбасса, не будут зарабатывать в Краснодаре, так как нет гарантий, что эти деньги не пойдут на поддержку вражеской армии.

Позднее общественники призвали признать Лорак иностранным агентом. Соответствующие обращения они направили в Следственный Комитет и Генпрокуратуру Россию.

Общественная организация «Отцы России» потребовала от Следственного комитета и Генпрокуратуры России отменить весь тур певицы по стране из-за подозрений в отправке денег жителей России в помощь ВСУ.