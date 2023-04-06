Москва, 6 апреля 2023, 18:51 — REGNUM Украинская певица Ани Лорак, концерты которой начали отменять в России из-за информации о её поддержке Вооружённых сил Украины, оправдалась за сбор денег, заверив, что средства предназначались женщинам и детям. В передаче «Алёна, блин!» артистка заявила, что тема военных действий для неё имеет особое значение.

Ани Лорак
Ани Лорак
Daniel Kruczynski

«Я не могу помогать на военные нужды, это невозможно. Мой брат погиб в Афганистане, когда мне было девять лет. Я поэтому ничего не буду передавать на военные нужды никогда. Я хочу быть подальше от этого», ― подчеркнула Лорак.

По словам артистки, слухи о её финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Лорак рассказала, что это была адресная помощь людям, которые пострадали.

Ведущая тем не менее решила задать вопрос, почему с начала спецоперации артистка заняла непонятную позицию, а затем вовсе предпочла отмалчиваться и исчезла из поля зрения поклонников.

«Страх и непонимание, тревога… Папа там, братья — один там, один там. Я не понимала, что делать. А потом я поняла, что я — артист, надо собираться, потому что на тебя все смотрят», — высказалась певица.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте украинская певица Ани Лорак прервала молчание и дала комментарий о событиях в России и на Украине. Заявление она сделала после того, как власти Краснодара назвали «неизбежной» отмену её запланированного выступления.

Исполнительница отметила, что различные СМИ якобы тиражируют фейковые обвинения и клевету. Она добавила, что гордится своей родной страной, однако в 2014 году «некоторые политические деятели» на Украине хотели использовать» её «в своих целях» и поставили певице ультиматум, поэтому она переехала в Россию.

Касательно боевых действий Ани Лорак заявила, что не поддерживает «никакие формы насилия» и «никогда не оказывала военной помощи».

25 марта мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что запланированный в городе концерт певицы Ани Лорак будет отменён. Он подчеркнул, что ни актёры, ни предприниматели, которые против спецоперации по защите Донбасса, не будут зарабатывать в Краснодаре, так как нет гарантий, что эти деньги не пойдут на поддержку вражеской армии.

Позднее общественники призвали признать Лорак иностранным агентом. Соответствующие обращения они направили в Следственный Комитет и Генпрокуратуру Россию.

Общественная организация «Отцы России» потребовала от Следственного комитета и Генпрокуратуры России отменить весь тур певицы по стране из-за подозрений в отправке денег жителей России в помощь ВСУ.