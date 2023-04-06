Роскосмос считает возможным продление эксплуатации МКС до 2028 года

Москва, , 18:41 — REGNUM Роскосмос внёс предложение правительству РФ о продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) вплоть до 2028 года. Это предложение начало подготавливаться с февраля 2023 года, тогда заседание научно-технического совета (НТС) Роскосмоса одобрило решение о продлении срока эксплуатации. Об этом 6 апреля сообщила госкорпорация.

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Госкорпорация «Роскосмос» направила в правительство Российской Федерации предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно», — говорится в сообщении.

В августе 2022 года все страны-участницы подтвердили готовность работать над возможностью использования Международной космической станции после 2024 года.

В феврале 2023 года ракетно-космическая корпорация «Энергия» порекомендовала продлить срок эксплуатации международной космической станции, в частности российского её сегмента на пять лет.