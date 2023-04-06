Госдума ввела уголовную ответственность за сбор грибов и растений из Красной книги

Москва, , 18:53 — REGNUM Госдума 6 апреля приняла в третьем окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности за незаконный сбор и за уничтожение ценных растений и грибов, внесённых в Красную книгу России или охраняемых международными договорами. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Сбор грибов © Константин Чалабов/РИА Новости

«В настоящее время эффективность уголовно-правовой защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной», — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон предполагает внесение статьи 260.1 в Уголовный кодекс. Она предусматривает в том числе наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет. Отмечается, что уголовная ответственность не распространяется на случаи неосторожного уничтожения ценных видов растений и грибов.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в ноябре 2022 года. Инициатива принадлежит партии «Единая Россия». В настоящее время в УК РФ действуют статья 259 (уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу России) и статья 260 (незаконная рубка лесных насаждений).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме внесли законопроект о восстановлении в стране заготовительных контор по приёму от населения собранных в лесу грибов, ягод, орехов и трав. Но его решили не принимать по рекомендации комитета по экологии и природным ресурсам. Депутаты отметили, что в РФ уже сформировался рынок дикоросов.