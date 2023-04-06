Москва, 6 апреля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно уничтожают своих военнослужащих артиллерийским огнем, чтобы пресечь попытки дезертирства, сообщает 6 апреля Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В российском оборонном ведомстве добавили, что артиллерия Вооруженных сил Украины открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военные.

«Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов», — отметили в Минобороны.

При этом для безопасного выхода украинских военнослужащих с занимаемого опорного пункта российской группировкой были приостановлены боевые действия и полностью прекращён огонь.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил на брифинге, что в результате намеренного удара артиллерии ВСУ все четырнадцать сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты.

По данным Минобороны РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3684 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8554 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9319 единиц специальной военной автомобильной техники.