ВС России уничтожили 80 украинских военных на краснолиманском направлении
Красный Лиман, ДНР, 6 апреля 2023, 18:33 — REGNUM Российские войска уничтожили на краснолиманском направлении до 80 украинских военных, сообщил на брифинге 6 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также сообщается об уничтожении самоходной артустановки «Нона».
Кроме того, российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ на купянском направлении в Харьковской области.
Днем ранее, 5 апреля, Минобороны сообщило о 120 уничтоженных украинских военных на купянском и краснолиманском направлениях. Также ВСУ лишились нескольких автомобилей, гаубицы и боевой бронемашины.