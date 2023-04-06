Красный Лиман, ДНР, 6 апреля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили на краснолиманском направлении до 80 украинских военных, сообщил на брифинге 6 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также сообщается об уничтожении самоходной артустановки «Нона».

Кроме того, российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ на купянском направлении в Харьковской области.

Днем ранее, 5 апреля, Минобороны сообщило о 120 уничтоженных украинских военных на купянском и краснолиманском направлениях. Также ВСУ лишились нескольких автомобилей, гаубицы и боевой бронемашины.