СК возбудил уголовное дело после нападений на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии

Москва, , 18:27 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападений на сотрудников правоохранительных органов в Северной Осетии и Ингушетии, сообщили 6 апреля в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Уголовные дела приняты к производству Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В СК добавили, что следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и поиск лиц, причастных к этим преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, стационарный пост ДПС «Волга-14», расположенный на пересечении автодорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское на границе Северной Осетии-Алании и Ингушетии был обстрелян поздно вечером 27 марта. В результате двое сотрудников были ранены, бандиты скрылись.

3 апреля на территории Малгобекского района был введён режим контртеррористической операции. В ходе оперативно-розыскные мероприятий, неизвестные из автоматического оружия открыли огонь по сотрудникам правопорядка. В результате один сотрудник получил касательное огнестрельное ранение.

5 апреля группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. При попытке задержания в селении Зязиков-Юрт боевики, забаррикадировавшиеся в одном из домов, открыли огонь по силовикам. В ходе боестолкновения трое сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения, боевикам удалось скрыться.

По предварительным данным, перестрелку вели боевики из той же группы, что совершила нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии.

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