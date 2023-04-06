* Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Москва, , 18:00 — REGNUM Гособвинение просило приговорить публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 25 годам колонии строго режима за госизмену и другие преступления. Об этом ТАСС сообщила 6 апреля адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт.

Владимир Кара-Мурза-младший Lena Lebedeva-Hooft

«Прокурор запросил 25 лет лишения свободы», — сказала адвокат.

Уточняется, что слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме. Публицист проходит по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

«Мы считаем подзащитного невиновным и, конечно, просим суд его оправдать», — сказала Эйсмонт.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Басманный суд Москвы продлил арест журналисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о распространении ложной информации об армии России и руководстве нежелательной организацией. Следствие тогда предъявило журналисту, что он безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине.