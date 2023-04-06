Советская и российская актриса Валентина Туманова скончалась на 92-м году жизни

Москва, , 17:56 — REGNUM Советская и российская актриса Валентина Туманова, которая в течение многих лет служила в Центральном детском театре, умерла на 92-м году жизни. Об этом 6 апреля сообщил Российский академический Молодежный театр (РАМТ) в Telegram-канале.

Валентина Туманова

«4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова, служившая в ЦДТ с 1955 по 1971 год и сыгравшая здесь множество прекрасных ролей, в том числе первого Тома Сойера в истории нашего театра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что церемония прощания с актрисой пройдет 7 апреля по адресу: Госпитальная площадь, д. 2, корп. 27 (при ГКБ 29) и начнётся в 10:00. Отпевание Тумановой пройдёт в 10:30 в церкви Вознесения Словущего на территории больницы. Артистка будет похоронена на Хованском кладбище.

Валентина Туманова родилась 8 марта 1932 года и окончила Театральное училище им. Щукина в 1955 году. Служила в труппе ЦДТ с 1955 по 1971 год и за это время сыграла роли в таких постановках, как «Борис Годунов», «Весёлое сновидение», «Вольные мастера», «Снежная королева», «Том Сойер», «Хижина дяди Тома», и других. В период с 1971 по 1975 год работала в Норильском драматическом театре, а с 1975 по 2000 год вела занятия с детьми в школьной самодеятельности. Также Туманова работала на радио и занималась озвучкой мультфильмов.

В 1936 году Московский театр для детей переименовали в ЦДТ, а в 1992 году в РАМТ.