Магас, 6 апреля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. В Ингушетии во время проведения контртеррористической операции погибли трое полицейских. Ранены ещё 11 сотрудников МВД. Среди погибших — один силовик из Ингушетии и двое — из Тульской области. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Старшему участковому уполномоченному полиции отдела МВД «Малгобекский» в Ингушетии майору полиции Баширу Хаутиеву был 31 год. Он уроженец Владикавказа. В органах внутренних дел проработал почти семь лет.

Прикомандированному в Ингушетию из Тулы Максиму Алехину было 39 лет. Он служил в органах внутренних дел с мая 2012 года, занимал должность начальника пункта полиции «Петровский» в Туле.

Его коллеге — помощнику дежурного в изоляторе отдела МВД «Ефремовский» сержанту полиции Максиму Родионову — было 25 лет. Он родился в поселке Первомайский Ефремовского района Тульской области. В МВД работал менее четырёх лет.

Трое полицейских первыми заметили засевших в доме в селе Зязиков-Юрт бандитов, те открыли огонь по сотрудникам МВД. В результате перестрелки погибли трое силовиков, ранения получили 11 человек.

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Руководство и личный состав МВД выражает глубокие соболезнование родным и близким погибших коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14». При этом один полицейский получил ранения, а бандиты скрылись. На их след силовики напали спустя несколько дней. В Малгобекском районе вечером 3 апреля был введён режим контртеррористической операции (КТО), а 5 апреля, группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения КТО.