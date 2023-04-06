Нью-Йорк, США, 6 апреля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В НАТО после принятия Финляндии задумались над тем, как утешить киевские власти, которые теперь будут ещё настойчивее просить включить в альянс Украину. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Журналисты отмечают, что Финляндию приняли менее чем через год после подачи заявки. Это сильно контрастирует с тем, что Украину обещают принять в Североатлантический альянс с 2008 года.

«Но сегодня там (в НАТО. — Прим. ИА REGNUM) исключают быстрые действия в этом направлении в первую очередь потому, что в случае членства этой страны НАТО вступило бы в прямой конфликт с Москвой, чего там старательно избегают», — говорится в статье.

По данным WSJ, Польша, Литва и Эстония считают, что НАТО в качестве утешения должно предоставить Украине надёжные гарантии и чёткий путь членства. США, Германия и Франция же считают, что следует сосредоточиться на помощи Киеву в различных сферах, в том числе в военной.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в штаб-квартире НАТО подняли флаг Финляндии в знак официального принятия страны в альянс. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, такой шаг не укрепит безопасность этой республики, а ослабит. Он также сообщил, что скоро будут обнародованы ответные меры России на данный шаг.