Тель-Авив, Израиль, , 17:36 — REGNUM Система противовоздушной обороны Израиля перехватила 25 выпущенных по территории страны ливанских ракет, сообщили в пресс-службе Армии обороны страны.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«После сообщений и сиренах, прозвучавших в районе Западной Галилеи, первоначальное расследование выявило 34 ракеты, выпущенные с ливанской территории по территории Израиля. 25 ракет были перехвачены системой ПВО Армии обороны Израиля», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пять из 34 выпущенных ракет упали на территории Израиля. Информация о местонахождении оставшихся четырёх уточняется.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека. В ответ, согласно данным Ynet, армия обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по югу Ливана.

Атаки подобного масштаба по северу Израиля не было с 2006 года, когда страна вела боевые действий против военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла».