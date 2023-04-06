Стокгольм, 6 апреля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Власти Швеции отказались экстрадировать в Турцию мужчину, обвиняемого Анкарой в терроризме, сообщает агентство TT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Речь идет о 50-летнем гражданином Швеции. В Турции его считают членом «вооруженной террористической организации», поэтому запросили в ноябре 2022 года у Швеции экстрадицию. На заседании правительства королевства на прошлой неделе, власти отклонили обращение Анкары.

При этом они одобрили выдачу приговоренного к 13 годам лишения свободы за мошенничество гражданина Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, редакция телеканала SVT в ноябре 2022 года напомнила, что в четырех случаях, когда Турция запросила экстрадицию, Верховный суд Швеции постановил, что для осуществления процедуры существуют юридические препятствия. При этом в процессе вступления Швеции в НАТО Анкара неоднократно напоминала Стокгольму об обязательстве экстрадиции лиц, которых турецкие власти называют террористами.