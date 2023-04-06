Директор МВФ Георгиева: текущие банковские проблемы не доведут до кризиса 2008 года

Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Повторения кризиса 2008 года не стоит ожидать, так как сейчас, несмотря на уязвимости банковской системы, она стала намного чище. Об этом заявила 6 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на конференции в Вашингтоне.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева © SHAWN THEW/ЕРА/ТАСС

«Все говорят, что 2008 год возвращается. Нет, потому что если вы посмотрите на причины кризиса 2008 года, то [вы поймете, что ими были] раздутые [кредитные] портфели. <…>. Сейчас такого нет. Финансовая система, как банковская, так и не банковская, стала намного чище», — приводит слова Георгиевой ТАСС.

Она также подчеркнула, что власти США не допустят дефолта, так как они «обеспечивают стабильность в мире благодаря доллару».

Как ранее отметили эксперты РИА Новости, МВФ опасается долгового кризиса в ЕС и предлагает объединить суверенные обязательства в общий заем, создав Европейское агентство по управлению долгом. Совокупный долг к концу 2022-го приблизился к 100% ВВП. Однако Маастрихтский договор предусматривает максимум 60%. Всё это может в скором времени привести к дефолту.