Киев, 6 апреля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Гипотетическая возможность регулирования конфликта на Украине дипломатическим путём может стать политическим убийством украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 6 апреля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью украинскому изданию «Укринформ».

Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press Владимир Зеленский

«Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения войны использование дипломатии?.. Если кто-то хочет политического убийства нашего президента (Зеленского. — Прим. ред.), он может это предложить», — сказал он в ответ на вопрос о том, существует ли возможность для Киева вернуть под контроль ДНР и ЛНР дипломатическим путём, хотя бы в будущем.

Данилов также допустил использование дипломатических методов для возращения Крыма, однако Киев считает, что для этого российским силам нужно уйти с полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в администрации президента России не видят перспектив для возобновления переговоров с властями Украины.

Также 4 апреля лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Зеленскому пора готовиться к бегству, прекратив разговоры о контрнаступлении. По словам Рогова, украинский лидер занят аутотренингом. Сдав очередной населённый пункт, он пытается «убедить всех в том, насколько он страшен, опасен и серьёзен».