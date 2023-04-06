Чешский экономист Крогман: Украине грозит потеря всего востока из-за ошибки Зеленского

Прага, , 17:24 — REGNUM Украина может потерять восточную территорию страны. Такую вероятность в случае, если команда главы государства Владимира Зеленского не изменит социальную политику, не исключил чешский экономист и бизнесмен Петр Крогман.

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью изданию iDNES он указал, что украинские политики не справляются с региональной политикой. По его мнению, эта же ошибка стала одной из причин, почему украинские политики потеряли уже пять регионов.

«Единые дотационные программы помощи только усугубляют кризис, поскольку проще ими пользоваться на безопасном Западе. Поэтому Восток продолжает пустеть, а социальные ножницы раздвигаются всё шире», — пояснил эксперт.

По словам экономиста, для поддержки жизни в населённых пунктах необходима активная социальная политика. Крогман уверен, что на это можно было бы использовать малую часть тех 60 миллиардов долларов, которые поступают в бюджет Украины из США и Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов считает, что по итогам специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) России Украина разлетится на осколки. По его словам, «перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределённым будущим». Он уверен, что Россия так или иначе возьмёт под свой контроль русскоязычные территории.

Обозреватель турецкой газеты Star gazete Севиль Нуриева-Исмаилова заявила, что Польша не намерена отказываться от возможности присвоить себе часть территорий Украины. Это произойдёт, после того как киевские власти утратят контроль над страной, считает она.