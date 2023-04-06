Львов, Украина, , 17:25 — REGNUM Кафедральный храм Святого Георгия Победоносца во Львове (Украина) отняли у прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и передали раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом 6 апреля сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый.

Львов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он продолжает называть её «московским патриархатом», несмотря на то, что УПЦ в мае 2022 года объявила о независимости от Русской православной церкви.

«Благодарю всех, кто присоединился, и очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершили историю московского патриархата в нашем городе», — написал Садовый.

Мэр сообщил, что собственница помещения расторгла договор с УПЦ, и её священники больше не будут там проводить службы.

Как сообщало ИА REGNUM, прихожане храма во Львове 5 апреля пришли в церковь протестовать, требуя, чтобы её не передавали раскольникам. На место прибыло много сотрудников полиции, которые требовали от верующих покинуть помещение.

На Украине развернулись гонения на УПЦ. В Хмельницкой области деятельность Церкви была запрещена решением областного совета. Также продолжаются попытки выдавить монахов из Киево-Печерской лавры. Её настоятеля митрополита Павла отправили под домашний арест, предъявив подозрение в поддержке России и провоцировании религиозной розни.