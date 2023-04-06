Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин поговорит с Зеленский, когда позволят время и условия

Пекин, , 17:19 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин считает возможными переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это произойдёт, когда позволят время и обстоятельства, сообщила 6 апреля журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Си Цзиньпин Elhorizonte.mx

По итогам встречи с Си Цзиньпином, еврочиновница заявила о «положительном тренде» Пекина.

«Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими», — отметила она.

Фон дер Ляйен в ходе визита в Китай рассказала об ожиданиях Брюсселя, который надеется, что Пекин не станет помогать Москве поставками оружия Киеву. Она указала на то, что в случае военной помощи России Китай испортит отношения с Евросоюзом.

О своих опасениях насчёт поставки Китаем оружия России заявляют и в НАТО: 5 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг пригрозил Китаю «глубокими последствиями», если Пекин будет вооружать российских военных.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не создавали военного союза, несмотря на совместные учения.