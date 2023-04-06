Белгород, 6 апреля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Белгородской области мужчину с автоматом и 540 патронами к нему. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил близкий РБК источник в региональном МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным источника, оружие было обнаружено у 49-летнего водителя автомобиля Toyota Tundra, остановленного сотрудниками правоохранительных органов в районе села Нижняя Серебрянка.

Мужчина заявил, что нашёл огнестрельное оружие и соответствующие боеприпасы на полигоне в Волновахе Донецкой Народной Республики во время своей волонтерской деятельности. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 6 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы из 20 человек вблизи населённого пункта Случовск Погарского района. По его словам, противнику было нанесено огневое поражение подразделениями приграничных войск.