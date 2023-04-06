Песков: на госсовете Союзного государства шла речь о всей палитре отношений России и Белоруссии

Москва, , 17:06 — REGNUM Тема безопасности обсуждалась на Высшем госсовете Союзного государства, но не являлась главной. Стороны рассмотрели всю палитру отношений между Москвой и Минском. Об этом сообщил журналистам 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства Kremlin.ru

«В целом вопрос о гарантиях безопасности [обсуждался]. Речь шла о том, что, поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наш концептуальный подход», — цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что речь на Высшем госсовете Союзного государства шла о всей палитре отношений между странами и тема безопасности была не главной.

По словам Пескова, также большое внимание было уделено на заседании Высшего госсовета теме импортозамещения. Так, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия реализовали 60 научно-технических программ в целях проведения процесса импортозамещения в ряде отраслей — от освоения космоса до проектов в сельском хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 апреля прибыл в Москву с рабочим визитом. В этот день состоялась его отдельная двусторонняя встреча с Владимиром Путиным. Сегодня, 6 апреля, белорусский лидер принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.