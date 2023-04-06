NHK: на юге Японии обнаружили обломки пропавшего военного вертолёта

Токио, , 17:02 — REGNUM Обломки, предположительно, пропавшего ранее в четверг японского военного вертолёта UH-60 Black Hawk, были обнаружены в южной части страны. Об этом 6 апреля сообщает телеканал NHK

Вертолет UH-60M Black Hawk (сс) Jakub Hałun

Отмечается, что представители минобороны Японии заявили, что корабль береговой охраны нашёл в море в районе острова Мияко деталь, которая похожа на несущий винт вертолёта.

Информация о находке уточняется, береговая охрана Японии и силы самообороны продолжают искать пропавшее воздушное судно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в четверг стало известно, что вертолёт наземных сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава. Это произошло примерно в 16:33 (10:33 мск).