Москва, , 17:11 — REGNUM Страны, граничащие с Белоруссией, проявляют весьма недружественные действия, и Россия не даст союзную республику «в обиду». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили «Известия».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника, как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече не затрагивали тему размещения ядерного оружия на белорусской территории, и отметил, что тема безопасности не была основной.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что соседние государства нагнетают ситуацию и активно милитаризируются. По его мнению, республике нужно быть готовой к скорому началу войны.