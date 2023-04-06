Москва, 6 апреля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Страны, граничащие с Белоруссией, проявляют весьма недружественные действия, и Россия не даст союзную республику «в обиду». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Россия должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника, как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече не затрагивали тему размещения ядерного оружия на белорусской территории, и отметил, что тема безопасности не была основной.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что соседние государства нагнетают ситуацию и активно милитаризируются. По его мнению, республике нужно быть готовой к скорому началу войны.