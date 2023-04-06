Тель-Авив, Израиль, 6 апреля 2023, 16:55 — REGNUM За последний час с территории Ливана по Израилю выпустили около трёх десятков ракет, 15 из которых были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила радиостанция Army Radio.

Пуск ракеты
Пуск ракеты
(сс) DLR German Aerospace Center

По данным источника, пространство на севере Израиля закрыто для пролёта гражданских судов. Мирных жителей попросили воздержаться от поездок в северные районы страны после произошедшей атаки.

Ранее израильское издание Ynet сообщало о десятках ракет, выпущенных по Израилю с территории Ливана. В нескольких городах объявили воздушную тревогу, по предварительной информации, пострадали как минимум три человека.

Атаки подобного масштаба по северу Израиля не было с 2006 года, когда страна вела боевые действия против военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла».