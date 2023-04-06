Тель-Авив, Израиль, 6 апреля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. За последний час с территории Ливана по Израилю выпустили около трёх десятков ракет, 15 из которых были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила радиостанция Army Radio.

(сс) DLR German Aerospace Center Пуск ракеты

По данным источника, пространство на севере Израиля закрыто для пролёта гражданских судов. Мирных жителей попросили воздержаться от поездок в северные районы страны после произошедшей атаки.

Ранее израильское издание Ynet сообщало о десятках ракет, выпущенных по Израилю с территории Ливана. В нескольких городах объявили воздушную тревогу, по предварительной информации, пострадали как минимум три человека.

Атаки подобного масштаба по северу Израиля не было с 2006 года, когда страна вела боевые действия против военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла».