Путин отметил большие совместные достижения России и Белоруссии
Москва, 6 апреля 2023, 16:52 — REGNUM Расширение связей между Москвой и Минском в ряде сфер стало результатом плодотворной совместной работы, заявил 6 апреля президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
«Еще одним несомненным достижением общей работы является расширение российско-белорусских связей в культурно-гуманитарной и образовательной сферах», — заявил Путин и добавил, что Россия и Белоруссия успешно работают над ряд интересных проектов.
Президент заявил на заседании ВГС, что Союзное государство на фоне растущей напряжённости на внешних границах и развязанной против двух стран санкционной и информационной войны разрабатывает общую Концепции безопасности.
Лукашенко заявил во время визита в Москву, что система обороны Союзного государства эффективно работает, удаётся сдерживать поток нелегальной миграции, а также пресекать попытки ввоза на территорию СГ оружия и наркотиков. Он отдельно отметил эффективную работу единой системы ПВО.