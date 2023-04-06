Москва, 6 апреля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Расширение связей между Москвой и Минском в ряде сфер стало результатом плодотворной совместной работы, заявил 6 апреля президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Москве

«Еще одним несомненным достижением общей работы является расширение российско-белорусских связей в культурно-гуманитарной и образовательной сферах», — заявил Путин и добавил, что Россия и Белоруссия успешно работают над ряд интересных проектов.

Президент заявил на заседании ВГС, что Союзное государство на фоне растущей напряжённости на внешних границах и развязанной против двух стран санкционной и информационной войны разрабатывает общую Концепции безопасности.

Лукашенко заявил во время визита в Москву, что система обороны Союзного государства эффективно работает, удаётся сдерживать поток нелегальной миграции, а также пресекать попытки ввоза на территорию СГ оружия и наркотиков. Он отдельно отметил эффективную работу единой системы ПВО.