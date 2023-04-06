Песков предупредил США об ответе России на размещение ядерного оружия в Европе

Москва, , 16:50 — REGNUM Американское ядерное оружие, размещённое на базах в Европе, вызывает у Москвы обеспокоенность. Об этом 6 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он добавил, что Москва ответит Вашингтону на этот шаг.

«Соответствующим [образом]», ― уточнил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Сергей Лавров заявил, что на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США, что неприемлемо для России. Он также добавил, что сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО, в рамках которых отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России. Лавров подчеркнул, что американское ядерное оружие давно пора вернуть домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам встречи французского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил, что размещение атомного оружия за пределами обладающих им стран, в особенности в Европе, недопустимо.

Это заявление высмеяла официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она привела данные, согласно которым на данный момент в Европе размещено по меньшей мере 180 американских термоядерных бомб свободного падения семейства B61. Большинство из них находятся на территориях Бельгии, Нидерландов, Франции, Турции и Италии.

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