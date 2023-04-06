Москва, 6 апреля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. На заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства не обсуждался вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Заседание высшего государственного совета Союзного государства

«Я не могу сказать, в какой степени это обсуждалось на вчерашней беседе — беседа действительно была очень продолжительной, но сегодня об этом речи не шло», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что одной из тем обсуждения на ВГС была необходимость того, чтобы России и Белоруссия актуализировали подходы по гарантиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин заявил, что взаимодействие в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере намерены наращивать Россия и Белоруссия. Он уточнил, что это соответствует коренным интересам народов обеих стран, а также по-настоящему важно с учётом нынешней непростой обстановки.