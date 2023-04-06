Киев, 6 апреля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Экс-посол Киева в Германии, замминистра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что одной из причин «провала Минских соглашений» стали «эгоистические интересы» Германии. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

dpa/picture-alliance/ТАСС Андрей Мельник

Говоря о провале Минских соглашений, Мельник заявил, что одна из главных причин, по его мнению, заключалась в том, что Германия так и не стала «честным маклером».

«Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами <…> вышли на первый план», — отметил бывший посол.

Мельник считает, что Германия решила «не раздражать россиян» вместо того, чтобы добиваться от Москвы выполнения минских договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, вторые Минские соглашения, или «Минск-2», были достигнуты в феврале 2015 года в столице Белоруссии главами стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины. Подписи под документом поставили участники Трёхсторонней контактной группы, в том числе главы ДНР и ЛНР. Важным нюансом документа было требование к Киеву предоставить особый статус ДНР и ЛНР. После воссоединения в сентябре прошлого года этих двух республик с Россией президент Владимир Путин заявил, что Минские соглашения утратили смысл. По его словам, всё это время западные кураторы Киева «просто водили Россию за нос».

В январе 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления экс-лидера Украины Петра Порошенко, а также бывших глав Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда относительно сознательного неисполнения минских договоренностей служат ещё одним доказательством того, что решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине было верным. Олланд в одном из интервью признал, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь.